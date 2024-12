Cierres viales en Rionegro por evento ciclístico

Resumen: ¡Atención ciclistas y conductores! Rionegro se prepara para la Ruta Medellín 2024 con cierres viales el domingo 2 de junio. Planifica tu ruta con anticipación y toma vías alternas para evitar congestiones. Cierres totales: Entre el Parque de Rionegro y el barrio San Antonio de Pereira: 6:52 a.m. a 8:20 a.m. Desde San Antonio de Pereira hasta el Recinto Quirama: 7:00 a.m. a 8:40 a.m. Desde la Vereda Vilachuaga – Cabeceras – El Crucero: 7:10 a.m. a 9:40 a.m. Vías alternas: Llanogrande – Rionegro Autopista Medellín – Bogotá – Vía Empresarial – Rionegro Autopista Medellín – Bogotá – Marinilla Transversal 49 – Rionegro Rionegro – El Carmen de Viboral