Por los arreglos en la vía que va a Santa Elena, habrá un cierre del 5 al 19 de julio

La Gobernación de Antioquia, a través de su Secretaría de Infraestructura Física, y la Concesión Túnel Aburrá Oriente (CTAO), realizarán entre los martes 5 y 19 de julio, los cierres necesarios para la intervención definitiva del punto crítico del km 11+200.

En este sitio, realizan trabajos, pero aseguran que la dificultad del terreno y la cantidad de material acumulado en la parte alta de la vía, se suman otras variables como la intensa temporada de lluvias y los flujos de lodo que no permiten concluir las obras de manera más oportuna.

Indican además que a ello se suman riesgos como actores viales que no han respetado los cierres de media hora que en la actualidad se realizan para los trabajos de retiro del material rocoso y demás; lo que pone en riesgo la vida de estos ciudadanos como la de los operarios en el lugar.

De allí que sea necesario ampliar el periodo de cierre de la vía y que el ritmo de los trabajos se aumente, especialmente de cara a necesidades de la comunidad como su participación activa en la próxima Feria de Flores, en el mes de agosto, temporada fundamental para la economía y cultura del corregimiento.

Habrá paso en la vía en los siguientes horarios

-Lunes a viernes, de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:30 p.m. a 10:00 p.m.

-Sábado: de 5:00 a.m. a 8 a.m. y de 2:00 p.m. a las 10:00 p.m.

-Domingo: entre 5:00 a.m. hasta la 10:00 p.m.

