El tobogán, con 12 metros de altitud y varios desniveles seguidos, fue cerrado luego de que varios niños terminaran lesionados.

Lesiones en caderas, brazos, codos y cabeza; serían las consecuencias de deslizarse por el tobogán de Detroit -Michigan- Estados Unidos.

A través de redes sociales han viralizado las impactantes imágenes, algunos internautas enfatizan que el tobogán ha tenido varios lesionados debido a la velocidad que llegan a alcanzar; quienes por él se se deja caer.

El tobogán gigante del parque estatal Belle Isle Park causó severas lesiones al parecer por su diseño de deslizamiento y caída.

La atracción había sido reabierta la semana pasada tras dos años cerrada. Las autoridades la cerraron después de que se viralizaron videos de los visitantes saliendo disparados hacia el aire.

The giant slide at Belle Isle Park in Michigan was open for only 4 hours before workers shut it down to make adjustments.

I wonder why they decided to do such a thing 😳 pic.twitter.com/q7jpFdLdAO

— Art (@artcombatpod) August 19, 2022