FOTOS. Denuncian a ciclistas que lavaron sus bicis en el Páramo de Sumapaz

Por medio de redes sociales han denunciado a varios ciclistas que lavaron sus bicis en el Páramo de Sumapaz.

«Denuncia contra ciclistas. Con todo lo que apoyo la cultura del ciclismo, hay que decir que NO a todo lado se puede llegar y disponer de ríos y espacios verdes como si fuera nuestra casa. Por alguna razón el Páramo de Sumapaz tiene restringido el movimiento incluso a caminantes», dice una de las personas que publicaron fotografías del momento.

Algunas de las imágenes son capturas de pantalla de estados de Instagram, por lo que algunos internautas han asegurado que los ciclistas son ‘influencers’.

En las imágenes se ven las ciclas en medio de una de las fuentes hídricas más importantes del país.

William Andrés Herrera Pabón, ingeniero ambiental de la alcaldía local de Sumapaz, señaló que no están permitidas las visitas de turistas en ese sector de la localidad.

«El Parque Nacional Natural de Sumapaz no tiene vocación turística, es decir no tiene permitido el acceso al público, tampoco se pueden realizar acciones de ecoturismo esto debido a su fragilidad, por su nivel de conservación y por que la capacidad de carga no está permitida», afirmó el ingeniero ambiental.

Así lavaron las bicis en el Páramo de Sumapaz