Christopher Uckermann, ex RBD, anuncia su retiro del espectáculo

El actor Christopher Uckermann, ex RBD, anunció su retiro del medio del espectáculo para enfocarse a su faceta espiritual.

Christopher Uckermann se ha dedicado a sus proyectos independientes, y la mayor parte de su tiempo en el trabajo espiritual, así como lo deja ver en su cuenta de Instagram.

“Yo formé parte del entretenimiento, para los que me conocen o no, estuve en el entretenimiento toda mi vida y lo que sí les puedo decir es que el 90 por ciento de las personas que están en el mundo el entretenimiento o en cualquier sistema, muchos no saben lo que hacen realmente… pero ¿quién sabe lo que hace en este mundo?”, dijo el ex integrante de RBD.

El actor, quien es recordado por su personaje Diego Bustamante, en la telenovela Rebelde, contó que seguirá ligado a la música y otros proyectos artísticos con una perspectiva más espiritual.