«Yo sí tengo talento»: Christian Nodal le responde a J Balvin

Luego de que el cantante paisa J Balvin publicara una foto del nuevo look de Christian Nodal, el cantante mexicano le respondió por medio de las redes sociales donde aseguran que J Balvin habría cazado otra pelea.

Los artistas salen con el cabello teñido de un color claro, pero lo que diferencia bastante a un cantante del otro son los tatuajes en el rostro.

Desde su cuenta Instagram, J Balvin se comparó con Nodal y escribió “encuentra las diferencias” y etiqueto al artista mexicano.

“Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”, dijo Nodal por medio de videos publicados en redes sociales.

Y agregó: “Esta tarde ando bromista, esto solo fue pa divertirme”, recordando la tiradera que Residente le hizo en meses pasados a Balvin.

Balvin también bromeó con un video, se “Be Linda”, donde hace referencia a la exnovia del cantante mexicano, relación que terminó con varias polémicas.

Christian Nodal por broma de J Balvin

“Miren mi gente, este compa no amaneció bromista; amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y de energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí, cuando claramente -y todo mundo lo sabe- me estoy levantando de una mier** muy fea que viví. No hay derecho de hacer esas cosas; hay que usar las redes bien”, aseguró el mexicano al parecer bastante molesto.

“Para este compa que no ha aprendido. Te dieron una patada en el cu.. recientemente, no aprendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar, porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más. Ojalá que a mí sí me respondas. Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. Quieres burlarte, hacer reír a la gente: simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal, no subas cosas mías, de gente que no conoces, pendejo”, expresó Nodal.

