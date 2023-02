in

Aunque sus síntomas comenzaron cuando tenía solo 5 años, fue hasta los 7 años que se le diagnosticó cáncer de mama a Maura, una niña de Chile cuyo caso, es único hasta la fecha, y mantiene consternado al mundo.

Este triste diagnóstico, fue descubierto cuando la madre de la menor, notó una protuberancia debajo del pezón mientras la bañaba.

Situación que la preocupó bastante, y la llevó a consultar con un médico de la ciudad de Quillota, a 88 kilómetros de la capital de Chile. De inmediato se le enviaron exámenes más profundos, puesto que la patología no era normal y podría crecer aún más. Sin embargo, no le advirtieron ni imaginó por la edad de su hija, que se tratara de un cáncer de mama.

Tras un año de luchar contra la atención pública en salud, y varios exámenes, con una biopsia se reveló el cáncer y dos meses después, cuando la niña estaba a punto de cumplir 7 años, tuvo que someterse a una mastectomía de su mama izquierda.

«Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo», afirmó la madre de la pequeña.

La madre de la menor confesó a medios locales que por la edad de su hija, no alcanza a dimensionar que ya no tendrá su mama, que esta no crecerá como a las demás niñas y adicional, menciona que su niña entre lágrimas, cada que visita la oncóloga dice “no quiero ser calva”

“Este es un caso muy raro en el mundo, pues la mayoría de las mujeres con cáncer de mama son diagnosticadas entre los 50 y los 60 años. De ahí para abajo suelen ser menos frecuentes. Y un caso en un menor de 7 años es completamente anecdótico”, explicó Francisco Barriga, hematólogo y oncólogo pediátrico de la Universidad Católica de Chile.

