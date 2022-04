¡Champions, Libertadores y Sudamericana! Agenda futbolera para este martes 12 de abril

Este martes comienza otra clásica semana de mucho fútbol internacional con la acción que tendrá la Champions League definiendo los dos primeros clasificados a semis, además de la segunda fecha de grupos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Estos son los principales compromisos a tener en cuenta:

→ Champions League:

* Real Madrid vs Chelsea (2:00 pm)

El conjunto merengue tomo la ventaja en Stamford Bridge ante un Chelse que intentará la remontada tras caer en casa 3 x 1.



* Bayern Munich vs Villarreal (2:00 pm)

El submarino amarillo espera continuar la hazaña en tierras bávaras donde defenderá a capa y espada la minima diferencia obtenida en la ida en el estadio de la Cerámica, al lado de gran cantidad de público español que se ha acercado a ciudad alemana.

Villarreal busca hacer historia en la Champions

→ Copa Libertadores:

* Boca Juniors vs Always Ready (5:15 pm)

* Cerro Porteño vs Colón (5:15 pm)

* U. Católica vs Sporting Cristal (5:15 pm)

* Flamengo vs Talleres (7:30 pm)

* Palmeiras vs Independiente Petrolero (7:30 pm)

* Peñarol vs Olimpia (7:30 pm)

Hinchada de Talleres en Rio de Janeiro esperando por el cruce ante Flamengo

Torcedores do Talleres estão fazendo a festa no Rio de Janeiro antes de jogar nesta terça-feira com o Flamengo pela Libertadores no Maracanã. : @DiarioOle pic.twitter.com/Iyf6qWVoC3 — La Cancha FC (@canchafc) April 12, 2022

→ Copa Sudamericana:

* La Guaira vs Ceará (5:15 pm)

* Oriente Petrolero vs Unión (5:15 pm)

* Defensa y Justicia vs Atletico Goiaiense (7:30 pm)

* Independiente vs General Caballero (7:30 pm)

* LDU Quito vs Antofagasta (7:30 pm)

