En las últimas horas se confirmó el calendario de partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022/2023. A partir del 6 de septiembre, y hasta el 2 de noviembre, 32 equipos lucharán por clasificar a las rondas eliminatorias y encaminarse a la gran final, que se llevará a cabo el 10 de junio de 2023 en Estambul, Turquía.

A continuación le presentamos el calendario oficial de la UEFA, para la fase de grupos de la Champions League:

Primera jornada:

Martes 6 septiembre

Grupo E

11:45 a.m. Dinamo Zagreb (CRO) – Chelsea (ING)

2:00 p.m. Salzburgo (AUT) – Milan (ITA)

Grupo F

2:00 p.m. Celtic (ESC) – Real Madrid (ESP)

2:00 p.m. RB Leipzig (ALE) – Shakhtar Donetsk (UCR)

Grupo G

11:45 a.m. Borussia Dortmund (ALE) – Copenhague (DIN)

2:00 p.m. Sevilla (ESP) – Manchester City (ING)

Grupo H

2:00 p.m. Paris Saint Germain (FRA) – Juventus (ITA)

2:00 p.m. Benfica (POR) – Maccabi Haifa (ISR)

Miércoles 7 septiembre

Grupo A

11:45 a.m. Ajax (HOL) – Rangers (ESC)

11:45 a.m. Eintracht Frankfurt (ALE) – Sporting (POR)

Grupo B

2:00 p.m. Atlético de Madrid (ESP) – Porto (POR)

2:00 p.m. Brujas (BEL) – Bayer Leverkusen (GER)

Grupo C

2:00 p.m. Barcelona (ESP) – Viktoria Pilzen (RCH)

2:00 p.m. Inter (ITA) – Bayern Múnich (ALE)

Grupo D

2:00 p.m. Napoli (ITA) – Liverpool (ING)

2:00 p.m. Tottenham Hotspur (ING) – Olympique de Marsella (FRA)

Segunda jornada:

Martes 13 septiembre

Grupo A

2:00 p.m. Liverpool – Ajax

2:00 p.m. Rangers – Napoli

Grupo B

2:00 p.m. Bayer Leverkusen – Atlético de Madrid

2:00 p.m. Porto -Brujas

Grupo C

11:45 a.m. Viktoria Pilzen – Inter

2:00 p.m. Bayern Múnich – Barcelona

Grupo D

11:45 a.m. Sporting – Tottenham

2:00 p.m. O. Marsella – Eintracht Frankfurt

Miércoles 14 septiembre

Grupo E

11:45 a.m. AC Milan -Dinamo Zagreb

2:00 p.m. Chelsea – Salzburgo

Grupo F

11:45 a.m. Shakhtar – Celtic

2:00 p.m. Real Madrid – RB Leipzig

Grupo G

2:00 p.m. Manchester City – Dortmund

2:00 p.m. Copenhague – Sevilla

Grupo H

2:00 p.m. Juventus – Benfica

2:00 p.m. Maccabi Haifa – PSG

Tercera jornada

Martes 4 octubre

Grupo A

2:00 p.m. Liverpool – Rangers

2:00 p.m. Ajax – Napoli

Grupo B

2:00 p.m. Porto – Bayer Leverkusen

2:00 p.m. Brujas – Atlético de Madrid

Grupo C

11:45 a.m. Bayern Múnich – Viktoria Pilzen

2:00 p.m. Inter – Barcelona

Grupo D

11:45 a.m. O. Marsella – Sporting

2:00 p.m. Eintracht Frankfurt – Tottenham

Miércoles 5 octubre

Grupo E

11:45 a.m. Salzburgo – Dinamo Zagreb

2:00 p.m. Chelsea – AC Milan

Grupo F

11:45 a.m. RB Leipzig – Celtic

2:00 p.m. Real Madrid – Shakhtar

Grupo G

2:00 p.m. Manchester City – Copenhague

2:00 p.m. Sevilla – Dortmund

Grupo H

2:00 p.m. Juventus – Maccabi Haifa

2:00 p.m. Benfica – PSG

Cuarta jornada

Martes 11 octubre

Grupo E

2:00 p.m. Dinamo Zagreb – Salzburgo

2:00 p.m. Milan – Chelsea

Grupo F

2:00 p.m. Shakhtar – Real Madrid

2:00 p.m. Celtic – RB Leipzig

Grupo G

11:45 a.m. Copenhague – Manchester City

2:00 p.m. Dortmund – Sevilla

Grupo H

11:45 a.m. Maccabi Haifa – Juventus

2:00 p.m. PSG – Benfica

Miércoles 12 octubre

Grupo A

11:45 a.m. Napoli – Ajax

2:00 p.m. Rangers – Liverpool

Grupo B

11:45 a.m. Atlético de Madrid – Brujas

2:00 p.m. Bayer Leverkusen – Porto

Grupo C

2:00 p.m. Barcelona – Inter

2:00 p.m. Viktoria Plzen – Bayern Múnich

Grupo D

2:00 p.m. Tottenham – Eintracht Frankfurt

2:00 p.m. Sporting – Marsella

Quinta jornada

Martes 25 octubre

Grupo E

11:45 a.m Salzburgo – Chelsea

2:00 p.m. Dinamo Zagreb – AC Milan

Grupo F

2:00 p.m. Celtic – Shakhtar

2:00 p.m. RB Leipzig – Real Madrid

Grupo G

11:45 a.m. Sevilla – Copenhague

2:00 p.m. Dortmund – Manchester City

Grupo H

2:00 p.m. PSG – Maccabi Haifa

2:00 p.m. Benfica – Juventus

Miércoles 26 de octubre

Grupo A

2:00 p.m. Napoli – Rangers

2:00 p.m. Ajax – Liverpool

Grupo B

11:45 a.m. Brujas – Porto

2:00 p.m. Atlético – Bayer Leverkusen

Grupo C

11:45 a.m. Inter – Viktoria Pilzen

2:00 p.m. Barcelona – Bayern Múnich

Grupo D

2:00 p.m. Tottenham – Sporting

2:00 p.m. Eintracht Frankfurt – O. Marsella

Sexta jornada:

Martes 1 noviembre

Grupo A

2:00 p.m. Liverpool – Napoli

2:00 p.m. Rangers – Ajax

Grupo B

11:45 a.m. Porto – Atlético de Madrid

11:45 a.m. Bayer Leverkusen – Brujas

Grupo C

2:00 p.m. Bayern – Inter

2:00 p.m. Viktoria Pilzen – Barcelona

Grupo D

2:00 p.m. Sporting – Eintracht Frankfurt

2:00 p.m. Marsella – Tottenham

Miércoles 2 noviembre

Grupo E

2:00 p.m. Chelsea – Dinamo Zagreb

2:00 p.m. AC Milan – Salzburgo

Grupo F

11:45 a.m. Real Madrid – Celtic

11:45 a.m. Shakhtar – RB Leipzig

Grupo G

2:00 p.m. Manchester City – Sevilla

2:00 p.m. Copenhague – Dortmund

Grupo H

2:00 p.m. Juventus – PSG

2:00 p.m. Maccabi Haifa – Benfica

