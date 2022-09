“Murió de vejez” revela el certificado de defunción de la Reina Isabel

Según el certificado de defunción de la reina Isabel II de Inglaterra, la causa de su muerte fue «vejez».

El deceso de la monarca, fue el pasado ocho de septiembre, a sus 96 años de edad, según el certificado de defunción publicado el jueves 29 de septiembre.

La Reina falleció a las 15:10, en su residencia privada del castillo de Balmoral, según el documento publicado por los Archivos Nacionales de Escocia.

La reina ostentó la corona durante 70 años. Después de su muerte, el himno nacional fue cambiado y ahora dice «God Save The King», que traducido es “Dios salve al Rey”.

