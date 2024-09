Cerrando ciclos que duelen

La vida está en constante cambio y muchas veces nos vemos ante situaciones que jamás imaginamos que tendríamos que atravesar, situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, y si no sabemos enfrentarlas adecuadamente podremos sufrir mucho y ahogarnos al no ver una salida adecuada. Esos acontecimientos que sucedan en el exterior, como la muerte de un ser querido, un divorcio, una enfermedad, una quiebra económica, una infidelidad, un accidente o simplemente situaciones cotidianas que nos causan angustia y estrés, no dejarán de suceder; pero si podremos, si tenemos las herramientas necesarias, comenzar a ver esas situaciones de una manera diferente para enfrentarlas de manera positiva, encontrando en ellas un aprendizaje que nos haga mejores seres humanos.

Generalmente, de manera equivocada, estamos buscando nuestra libertad emocional y nuestra paz en el exterior, donde aparentemente vemos más luz, más comodidad y más placer, por lo que ante situaciones inesperadas decidimos distraernos de diferentes formas, saliendo de compras, viajando, tomando en exceso, utilizando sustancias psicoactivas o simplemente amargándonos y quedándonos en estados depresivos que nos consumen y nos roban la paz; cuando en realidad lo que debemos hacer, es buscar en nuestro interior esa paz que tanto anhelamos, aunque al comienzo aparentemente sea más incómodo, oscuro y difícil.

Para lograr cerrar esos ciclos que tanto duelen, debemos entonces pasar por un proceso de cierre y de cambio, para lograr ver eso que sucede de una manera diferente, dejando de lado el miedo y retomando las riendas de nuestra vida. Para lograr transformar el miedo en amor y poder salir de cualquier situación que nos cause sufrimiento debemos seguir los siguientes pasos, que nos convertirán a través de la práctica en seres más serenos, donde la paz interior cada vez nos acompañará más a menudo.

Identifica pensamientos y emociones negativas: Si estás atravesando por una situación por la que has pasado por muchos estados emocionales desde la negación, la rabia, la impotencia, las ganas de venganza, etc. Debes parar y observar detenidamente lo que te está causando eso. Recuerda que lo que piensas eso siente y precisamente por eso puedes estar sufriendo mucho. Identifica creencias que te hacen daño y no te dejan soltar: Si estás perturbado, debes ir a la raíz de esa emoción, ya que ahí es donde radica el sufrimiento. Siempre encontrarás que detrás de esa perturbación, existe una creencia basada en el miedo. Debes observar atentamente tu adicción: de dónde viene y por qué no puede vivir sin esa fuente de placer (creencia). Al identificar la creencia que te genera la adicción, debes observarla, comprenderla y reemplazarla por una nueva creencia que te libere de la inconsciencia que genera sufrimiento y te causa tanto daño. Identifica los miedos que hay detrás de tus creencias: Detrás de la creencia que tienes, siempre hay un miedo camuflado que es el causante de tu gran dolor. Debes analizar cuáles son los miedos que permanentemente te hacen sufrir, te limitan o no te dejan vivir la vida en plenitud. Para poder identificar los miedos, debes analizar tus emociones, ya que ellas serán la guía para llegar a la raíz de tus miedos. Construye una nueva creencia que no esté basada en el miedo: Debes construir una nueva creencia en positivo y contraria a la que tienes, para comenzar a pensar y a sentir de manera diferente. Perdona y libera: Debes entrar en contacto con tu esencia divina que es el amor, para aprender a perdonarte a ti mismo, y así perdonar y recordar sin rencor a los demás.

Si sientes que necesitas cerrar ciclos que duelen y profundizar más en el tema, encuentras información en www.papajaime.com

