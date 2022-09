Centro Democrático pone condiciones a venta de acciones de UNE

in

En la mañana de este miércoles fue socializado en plenaria el proyecto de acuerdo 103-2022 con el que, nuevamente, la Administración busca autorizar la activación de la cláusula de protección al patrimonio público en favor de EPM.

Esta es la última oportunidad que tienen la Administración municipal y las Empresas Públicas para que sea aprobada esta iniciativa de acuerdo con los términos contractuales firmados en el año 2014, cuando se realizó la fusión.

La Concejal Aura Marleny Arcila del Partido Liberal y coordinadora ponente señaló que el articulado del proyecto incluye el texto de las condiciones entregadas por la bancada de oposición, tal cual fue presentado. Además, fue enfática en que la prioridad máxima en esta coyuntura es salvaguardar la viabilidad del proyecto, por eso, tanto los concejales de la coalición de gobierno como el alcalde y el gerente de EPM, aceptaron dichas condiciones.

Por su parte, Julio González Villa, concejal ponente del partido Centro Democrático, mencionó una a una las condiciones inalterables que exigen para aprobar la venta de las acciones, que incluyen: que los recursos que entren por concepto de la venta de las acciones sean utilizados en invertir otro activo; que estos recursos nunca pasarán al Municipio de Medellín; incluir dos auditorías, una financiera para que se vigile el destino del dinero producto de la posible venta y otra académica que haga seguimiento al producto de la venta de UNE.

El corporado adicionó que el mercado de las telecomunicaciones es demasiado veloz, agresivo y competitivo y al no ser el fuerte de las Empresas Públicas de Medellín, es poco probable que ese negocio sea rentable. EPM sabe de energía, no de telecomunicaciones, hay que salir de una inversión que no da garantías para mantener la valoración de los activos, puntualizó.

Por su parte el concejal y ponente Carlos Mario Romero Misas, se mostró optimista con la convergencia lograda entre el gobierno municipal y la oposición alrededor de que EPM pueda desinvertir en una empresa que no le ha generado rentabilidad ni ningún valor agregado y que hoy está en riesgo de disminuir su participación debido a la necesidad manifiesta de capitalizar la empresa para lograr competitividad en el mercado, argumentando que la inversión que se hizo en UNE hoy no es alentadora ni para la ciudad ni para EPM, pues entre los años 2016 y 2021 la empresa ha disminuido su patrimonio en un 17%. Las telecomunicaciones están inmersas en un mercado muy competitivo con multinacionales con músculos financieros muy superiores a los de EPM por lo que no podría competir en actualizaciones tecnológicas.

Otros concejales que intervinieron en la socialización de este proyecto de acuerdo, mencionaron que aún no sienten la confianza suficiente ni en la Administración liderada por Daniel Quintero ni en la gerencia de EPM; sin embargo, reconocen la importancia de salvaguardar los activos públicos que en este momento no están generando ningún tipo de rentabilidad y que por el contrario están perdiendo su valor.

Por su parte, Oscar de Jesús Hurtado secretario de Hacienda, mencionó que desde la Alcaldía están dispuestos a acompañar el estudio y debate de este proyecto de acuerdo en aras de insistir en la protección del patrimonio público, manifestando la voluntad de proporcionar todos los medios y documentos que requieran los concejales durante la discusión para que la aprobación de este acuerdo sea una realidad.

Finalmente, Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM insistió en que la presentación de este proyecto por cuarta vez tiene que ver con la protección del patrimonio público. Así mismo, propuso flexibilizar una de las condiciones propuestas por el Centro Democrático de modo que se les permita invertir en varios proyectos estratégicos que podrían estar relacionados con distribución de gas o energía eléctrica, provisión y tratamiento de aguas o gestión de residuos sólidos, generación de energías renovables no convencionales y la segunda etapa del proyecto Ituango.

