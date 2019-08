Centro Democrático le respondió a Yamid Amat, luego de que este preguntó que si el país quería la “guerra de Uribe”

Luego de una polémica pregunta formulada por el periodista Yamid Amat, en la que cuestionó si los colombianos querían la paz o “la guerra del presidente Uribe”, el Centro Democrático, partido al que pertenece el senador Álvaro Uribe Vélez, le respondió por medio de una carta.

En la misiva, el partido le comentó a Amat que “en esta casa donde le hemos tenido aprecio y respeto, recibimos con enorme sorpresa el cierre de la emisión del día jueves 29 de agosto, en la sección ‘Pregunta Yamid’, en la cual usted preguntó: Ustedes prefieren la guerra como propone el presidente Uribe o la paz(…)”.

Tras esto, el Centro Democratico, en cabeza de Nubia Stella Martínez, la directora nacional, aseguró que es preocupante “que un periodista de sus conocimientos y trayectoria incurra en esa estigmatización, errónea e irrespetuosa –muy común en desinformadores y radicales de las redes sociales- contra el Presidente Álvaro Uribe Vélez”.

“Afirmar que propone la guerra en Colombia no corresponde a la verdad presente ni a la verdad histórica porque, como sabe, él recuperó en su gobierno la confianza y la seguridad para los colombianos a través de la Política de Seguridad Democrática, que acumuló extraordinarios resultados en la lucha contra el terrorismo y el crimen y uno de cuyos principios fundamentales es el estricto respeto por los Derechos Humanos”, añadió el partido.

Además de dar más razones por las cuales según ellos el senador no incita a la guerra, afirmaron que él “jamás invitaría a la guerra. Lo suyo es preservar el orden institucional y en la actual coyuntura buscar paz sin impunidad, creando conciencia en el país acerca de que el narcotráfico no puede ser delito conexo a rebelión. Que no haya indulto para autores de crímenes de lesa humanidad ni de delitos sexuales contra menores de edad o que los victimarios no eludan su responsabilidad de reparar en forma integral a las víctimas”.

La pregunta del periodista causó revuelo a nivel nacional, y muchos salieron a defenderlo, mientras que otros sí lamentaron la pregunta, pues la consideraron como errónea e imprudente.