Celso Piña, “el rebelde del acordeón”, fallece a causa de un infarto

Uno de los mejores acordeoneros de la historia, Celso Piña, fallece hoy tras sufrir un infarto en Monterrey, México, a sus 66 años.

Fue la familia del artista la que confirmó el deceso de Celso, quien se volvió famoso por ser empírico en su aprendizaje y por su personalidad humilde. “Papáte amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del mundo, no tengo palabras para expresar, no sabes cuanta falta me vas a hacer”, publicó su hija Cecilia Piña Ortiz en Facebook.

Celso se destacó musicalmente por fusionar ritmos tropicales con otros ritmos como el ska, reggae, rap, hip-hop, entre muchos otros. En los 80 se adentró en el mundo del vallenato y creó la banda Celso Piña y su Ronda Bogotá. Piña también le tenía un gran aprecio al novel colombiano Gabriel García Márquez, a quien le dedicó varios conciertos y canciones.

Entre los duetos y colaboraciones que realizó en su vida musical pudieron estar artistas como Café Tacvba, Gloria Trevi y Lila Downs, entre otros.