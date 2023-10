Celia Cruz: solemne y bailable en versión de «Patria y Vida» con inteligencia artificial

in

Miami, 6 oct (EFE).- La voz de Celia Cruz en la nueva versión de "Patria y vida", la canción considerada el himno de las protestas de 2021 en Cuba, le ha dado al tema un giro de "solemnidad" sin dejar de ser "bailable", afirmó Omer Pardillo, albacea de la cubana más universal.

"Fue un trabajo arduo, pero al final creo que la gente lo ha aceptado muy bien y ven ahí el sentimiento, la tonalidad de su voz. Creo que le ha dado a la canción un giro, porque también 'Patria y Vida' es solemnidad", comentó este viernes a EFE Pardillo sobre la versión estrenada esta semana de la icónica canción.

Gracias a la Inteligencia Artificial (IA), la nueva versión de "Patria y Vida" incorpora a Celia Cruz y al trompetista Arturo Sandoval, quienes se suman a los autores del tema: Yotuel Romero, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo (preso en la isla desde 2021) y el rapero conocido como El Funky.

Tras unas notas de trompeta, Celia entra al principio del tema entonando: "Y eres tú mi canto de sirena/porque con tu voz se van mis penas".

Según comentó Pardillo, se trata de una idea de la cantante y actriz española Beatriz Luego y de su esposo, el cantante cubano Yotuel Romero.

"Cuando me lo propusieron me daba miedo de que la gente lo fuera a tomar equivocadamente, pero no, ha sido muy positivo todo lo que está saliendo alrededor de la canción. La voz de Celia está ahí, y además, estoy convencido de que, de haber estado viva, Celia hubiera hecho 'Patria y Vida'", señaló.

Luengo y Yotuel "vinieron hace como un mes y medio a presentarme a la idea", dijo Pardillo, que conoció a "La guarachera de Cuba" cuando él tenía 14 años y hoy dirige una fundación que lleva su nombre. La versión "no estaba como está ahora, era un poquito más rudo todo y de verdad que me impresioné", agregó

"Obviamente, si no hubiera reconocido ahí la voz de Celia Cruz no hubiera aceptado", matizó.

A principios de este año, Luengo debutó como directora de cine con un documental sobre la canción, titulado "Patria y Vida: The Power of the Music".

El emblemático tema fue galardonado en 2021 con dos Latin Grammy: "Canción del Año" y "Mejor Canción Urbana".

Pardillo se siente "orgulloso" de que a Celia el púbico "la siga recordando", y más este año que se cumplió el veinte aniversario de su fallecimiento.

En julio pasado, la cantante cubana fue recordada en el santuario dedicado a la virgen patrona de Cuba en Miami, donde un coro interpretó la canción "Guantanamera" como un homenaje con motivo del vigésimo aniversario de su muerte.

"La guarachera de Cuba y del mundo", como dijeron sus familiares presentes en el homenaje, falleció el 16 de julio de 2013 y en Miami el aniversario se conmemoró por adelantado pues el acto central de las conmemoraciones tuvo lugar en Nueva York.

La próxima semana, según adelantó Pardillo, será inaugurada en la ciudad de Miami Beach una calle que llevará el nombre de Celia.

"Estoy muy contento, es un logro más para su legado·, señaló Pardillo al recordar que ya existen calles que llevan el nombre de la artista en Nueva York, Nueva Jersey, Los Ángeles y Miami.

"En La Habana se hará en algún momento y espero que no sea muy lejano. Creo que allí, más que una calle, tienen que hacer muchas otras cosas" sobre Celia Cruz, zanjó.

Por: EFE