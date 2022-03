Este fin de semana puede inscribir su cédula para las elecciones presidenciales

in

La Registraduría Nacional prestará servicio este fin de semana 26 y 27 de marzo para que los ciudadanos que aún no lo han hecho inscriban sus cédulas para poder ejercer su voto en las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.

Todas las registradurías especiales, auxiliares y municipales del país estarán abiertas de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Así como los puntos autorizados dispuestos para la inscripción de cédulas, que habitualmente prestan servicio de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. y el domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Recuerde que tiene plazo para inscribir la cédula hasta el próximo 29 de marzo y que si ya lo hizo para las elecciones del Congreso del pasado 13 de marzo no tiene que volver a hacerlo a menos que quiera cambiar su puesto de votación.

También deberá inscribirla si su cédula fue expedida por primera vez antes de 1988 y aún no la ha inscrito, así como tendrán que hacerlo quienes no han votado en las elecciones llevadas a cabo en los últimos 30 años, ya que no hacen parte del censo electoral.

En caso de que cambie su puesto de votación para las elecciones presidenciales, consulte en este enlace a partir del 29 de abril cuál será su mesa habilitada para ejercer su derecho al voto.

Para leer más noticias de política ingrese aquí.