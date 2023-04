A Catalina Botero, periodista de Noticias Caracol, le abrieron el carro y le robaron todos los papeles en Provenza

Catalina Botero, periodista de Noticias Caracol fue víctima de un robo en Provenza, Medellín.

La periodista contó el suceso en sus historias de su cuenta personal de Instagram: “Les cuento que me abrieron el carro. Me robaron absolutamente todo, me robaron la plata que tenía para pagar la cuota del carro, un computador, los papeles, me abrieron el carro y me sacaron el bolso en Provenza”.

Botero se quejó de la situación actual de inseguridad que vive la ciudad de Medellín: “ya como que se le sale a uno de las manos todo. Le toca a uno ser más precavido y estar cinco ojos para que no le pasen estas cosas a uno”.

Sin embargo, en las historias resaltó la buena disposición y la labor de las autoridades con su caso: “La Policía de verdad, demasiado generosa, toda la madrugada estuvo conmigo”, resaltó.

La inseguridad que se vive en Medellín

En los últimos meses, en la capital de Antioquia se han conocido numerosos casos, especialmente de extranjeros, que son víctimas de hurto, homicidio, y otros delitos.

Incluso los casos de homicidio han aumentado, según la Personería en lo que va del 2023, 17 cuerpos han sido encontrados en ríos y quebradas de Medellín. Además, 20 mujeres han sido asesinadas durante el año en Antioquia.

