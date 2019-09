Catalina Aristizábal se creía ¡’BETTY LA FEA’!

La modelo y presentadora Catalina Aristizábal le explicó a la Revista Jet-set por qué se sentía como ‘Betty, la fea’ en su adolescencia y cómo superó este complejo.

“La linda de mi casa siempre fue mi hermana Natalia, era modelo. Yo tenía complejo de patito feo, usaba brackets y mi mamá era la que me cortaba el pelo… Me parecía a Betty, la fea”, le confesó a la revista, mientras contaba que no quería ser como su mamá, la gran actriz Yamile Humar, y que aborrecía la fama.

Sin embargo, a sus 13 años Irma Aristizábal y Viena Ruiz la vieron y le propusieron hacer un catálogo, lo que entusiasmó mucho a Catalina y le marcó el caminó que ha recorrido hasta hoy, que la ha llevado a ser una gran presentadora e influencer, que combina a la perfección con su rol preferido, el de ser mamá.