Toma un nuevo rumbo el caso de la muerte del pequeño Dilan Santiago Castro. La Fiscalía realizará la investigación bajo la premisa de un homicidio.

Además, la Fiscalía General de la Nación indicó que realizó una segunda inspección en la zona boscosa de la vereda Curubital, en donde fue encontrado el cuerpo del menor.

«Después de que Medicina Legal dictaminara el caso como una muerte violenta, comenzamos a manejarlo como un homicidio», indicó la directora de las Fiscalías de Bogotá, Leonor Merchán.

Además, indicó los trabajos de investigación que hasta el momento han realizado las autoridades:

«En la zona y la casa donde él habitaba se hizo trabajo con luces forenses que nos den más indicios y se está analizando el clima y la humedad en el sector», explicó Merchán.

El caso de Dilan Santiago es confuso

Siguen sin resolverse muchas preguntas acerca del caso del bebé de dos meses encontrado sin vida en la localidad de Usme.

Recientemente, Medicina Legal confirmó que Santiago habría sido asfixiado hasta morir.

La madre del menor ha cambiado varias veces su versión de los hechos, cuando Santiago desapareció.

Ante los diferentes señalamientos hacia la madre como la posible responsable del hecho, ella respondió:

“Las cosas no son así. Ante los ojos de Dios, Él sabe que yo no he hecho eso. Yo a ese niño lo que le podía brindar se lo brindaba de corazón (…) me lo arrebataron de los brazos”, aseveró.

Cabe recordar que la abuela y la madre señalaron al padre como el asesino, sin embargo, según investigaciones preliminares, el padre se encontraba a cuatro horas del lugar de los hechos.

Marlon Castro, padre del niño, recientemente fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar por hechos ocurridos en noviembre de 2023.

