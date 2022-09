¡Vuelve y juega! En Cartagena le cobraron a un extranjero más de $4 millones por un almuerzo y una carpa

Un nuevo caso se estafa en las playas de Cartagena, se conoció en las últimas horas. Esta vez le pasó a un turista brasileño identificado como Caio Lazzaretto Mónaco, de 27 años de edad, quien contó en el diario El Universal como fue que le cobraron cuatro millones de pesos por un almuerzo y una carpa en Playa Blanca.

“Me estaban cobrando solo 60.000 pesos por el plato, la sombrilla, el agua y la tasa del pago con tarjeta de crédito. Pero noté que la máquina de tarjetas estaba adulterada. Leí que decía 1.200.000 pesos en lugar de 60.000 pesos, entonces supe que estaban intentando robarme. Les pedí confirmar bien el monto y me rehusé a pagar en esa máquina”, así lo relató el turista.

Pero la incómoda escena no paró ahí. El extranjero se negó a pagar esa suma de dinero, entonces los sujetos lo amenazaron, obligándolo a pagar la millonada, «Si no pagas, no sales de esta playa. ¿Quieres tener problemas en Cartagena? Es mejor pagar. Fueron como cinco horas de puro miedo y tensión, y no me dejaban salir del lugar sin hacer el pago”, aseguró Caio Lazzaretto.

Acto seguido, los delincuentes le robaron haciéndole pasar la tarjeta tres veces por los datáfonos, en total fueron más de cuatro millones de pesos.

Lamentablemente, este tipo de situaciones parece que se están volviendo costumbre en las costas colombianas, pues este no es el único caso de estafa a turistas que ha salido a la luz pública en los últimos días. También le pasó a una pareja de ecuatorianos a quienes les cobraron más de $2.600.000 por dos mojarras y cuatro cervezas y un grupo de mexicanos, el pasado martes 23 de agosto, tuvieron que pagar más de $6.500.000 por la estadía y consumo en un quiosco en la playa.

