La nueva carta que validaría la principal hipótesis del triple envenenamiento en Santa Cruz

El triple caso de envenenamiento ocurrido el pasado miércoles, 11 de septiembre, en Santa Cruz, Medellín, ha generado tristeza en la ciudad en general, que aún espera respuestas de las autoridades para conocer lo que realmente ocurrió.

Durante todo el pasado miércoles fueron apareciendo indicios de qué pudo ocurrir. Minuto30 conversó con un familiar de los dos menores muertos, y expresó que la madre de ellos dejó un mensaje en el que estaría dando aviso de cómo enterarse de la situación, lo que ha servido para que la principal hipótesis sea que la mujer le dio cianuro a sus hijos y posteriormente lo ingirió ella.

Sin embargo, ese no sería el único mensaje. Hubo otro también revelado el pasado miércoles, encontrado justo al lado del cuerpo de la mujer, en el que hace un particular ofrecimiento: «Yo, Diana Lorena Vélez, manifiesto y autorizo en vida la voluntad de donar mi cuerpo fallecido a la ciencia médica; de no ser posible la donación, manifiesto mi voluntad en vida y autorizo ser cremada y las cenizas ser desechadas».

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Le puede interesar: El momento en el que el cantante Bon Jovi evitó que una mujer se lanzara de un puente

El tercer mensaje, que revalidaría aún más esa hipótesis es otro mensaje que esta mujer le habría entregado, al parecer, a la novia de su hijo. Minuto30 conoció que sería otra carta escrita por ella, donde ella le pide perdón por lo sucedido y hasta le agradeció por estar al lado de su hijo.

Esta carta estaría ligada a otras pruebas que darían fe que ella había planeado todo, pues ya estarían pagos los costos funerarios de las tres personas, y le pedía a la familia que se hicieran cargo de ellos tres.