Los Ángeles (EE.UU.), 3 ene (EFE).- Carrie Bernans, actriz de 'Black Panther', resultó herida grave tras sufrir el 1 de enero un atropello en Nueva York que según dijo este miércoles en las redes sociales le ha afectado "física y mentalmente".

"Honestamente estoy herida física y mentalmente. Lo único en lo que puedo pensar es en mi hijo. Odio que tenga que verme así y sufriendo", dijo en Instagram después de agradecer el apoyo y los mensajes de amor de sus seguidores.

Bernans, de 29 años, resultó gravemente herida con fracturas y roturas de dientes después de que un conductor chocara contra la terraza del restaurante Chirp en Manhattan.

Su madre, Patricia Lee, reveló este lunes en Instagram una serie de fotografías en las que se observan algunas de las heridas que sufrió la actriz y mencionó que su hija quedó inconsciente e inmovilizada bajo un camión de comida durante el accidente.

"Estoy mentalmente confundida, pero me encomiendo a Dios durante este sufrimiento. Desde el respirador que me metieron por la garganta hasta la operación en el trasero, pasando por los moratones en la cabeza y todo lo demás, no sé por dónde empezar", ahondó la intérprete.

Bernans fue una de las varias personas heridas como resultado de una persecución policial ocurrida durante la madrugada del 1 de enero.

El hombre identificado como responsable tiene 44 años y se encontraba huyendo de la policía en el momento del accidente.

El conductor está hospitalizado y en estado crítico y fue acusado de intento de homicidio, imprudencia temeraria y conducción en estado de embriaguez, según información de medios estadounidenses.

Bernans tuvo un papel como miembro de la fuerza de combate Dora Milaje en la película de Marvel 'Black Panther' e hizo de doble en la versión musical de 'The Color Purple', que se estrenó el 25 de diciembre.

