River Plate goleó 4 x 0 a Colón de Santa Fe y se adjudicó el Trofeo de Campeones, copa que reune a los vencedores del fútbol argentino en 2021.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y se convirtió en el título decimocuarto del «muñeco» Gallardo como entrenador del conjuto millonario, siendo el técnico más ganador de toda la história del club, además de empareja a Ángel Labruna con 22 copas alzadas, sumando la era entrenador y jugador.

La figura del encuentro fue Julián Álvarez, que como goleador de la «banda» a lo largo de la temporada, se despachó esta vez con un doblete que abrió el marcador para el elenco de Buenos Aíres, y que sentenciaron Benjamín Rollheiser y el cartagenero Jorge Carrascal sobre el final del encuentro.

El colombiano había ingresado faltando 25 minutos, y justo al minuto 89 bajo el balón en el área y remató raso, para sellar su aporte goleador en lo que se convirtió si quinto título con River Plate, minutos despues también tuvo un encontrón con el defensor Rafael Delgado por su festejo a rabiar frente a la tribuno, sin embargo el cartagenero aclaró que fue propio del momento y tras el enojo que tenia por un botellazo que le impacto minutos antes al cobrar un tiro de esquina.

Carrascal rounds off a superb night with a well taken fourth.

Meanwhile, Delgado officially loses his head and is sent off. 😅

