Carolina Guerra sorprendió a sus seguidores con foto del rostro de su bebé

in

A través de su cuenta de Instagram, la actriz colombiana Carolina Guerra mostró el rostro de su bebé recién nacido.

En la tierna imagen se ve al bebé boca abajo, de perfil y también se alcanza a notar que tiene los ojos al parecer de color azul.

«Hoy en el día de la mujer, comparto con ustedes lo más sublime y sagrado que me ha dejado el privilegio de ser una. Les presento al dueño de todo lo que he sido, soy y seré en esta vida y las que me hagan falta», dijo la actriz en la descripción de la foto que se llenó de halagos.