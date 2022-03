«Nos turnamos. Cuando él no está ocupado»: Carolina Cruz habló del papel de Lincoln Palomeque como padre

La presentadora Carolina Cruz estuvo hablando de su familia, durante su visita a Medellín contó como hace cuando tiene que salir de Bogotá y quien se queda con sus dos hijos mientras que ella está de vacaciones o tiene encuentros de trabajo.

El actor Lincoln Palomeque, padre de los dos hijos de Carolina Cruz, cuando ella no está en casa trata de dedicarle el mayor tiempo posible a sus hijos, Matías y Salvador.

“Me divido, pero soy muy organizada, entonces trato de organizar el tiempo y a todo le doy calidad de tiempo. Nos turnamos, claro. Cuando Lincoln no está ocupado, no está grabando, no está haciendo nada, no está viajando, él está con ellos (sus hijos)”, expresó Carolina en entrevista.

“Creo que en una o dos semanitas él tiene que viajar y ya es el lanzamiento de la película, muy esperada por él porque la hizo hace exactamente un año”, dijo la presentadora en entrevista que el periodista Carlos Ochoa.

Lincoln Palomeque viaja mucho por cuestiones de trabajo, hace poco estuvo varias semanas en Estados Unidos grabando una novela en Miami.