in

Este domingo 13 de marzo se están llevando a las elecciones del Congreso y las consultas interpartidistas en todo el país, por ello muchas personas se han preguntado si es necesario tener carné de vacunación contra el COVID-19 para ejercer su derecho al voto.

La respuesta es no. Incluso quienes no tienen carné de vacunación por no haberse vacunado contra el coronavirus pueden votar si es que están habilitados para ese fin.

No obstante, para ingresar a las instalaciones de los puntos de votación que hay desplegados alrededor del país, se requieren ciertas medidas de bioseguridad, las cuales sí son obligatorias.

Entre ellas está el uso del tapabocas en espacios cerrados, si su mesa de votación está en espacios abiertos no tendrá que utilizarlo si está ubicada en un municipio que haya superado el 70 % de su población vacunada.

Por lo anterior, si usted no tiene tapabocas, funcionarios de la Registraduría le facilitarán uno.

Para leer más noticias de política ingrese aquí.