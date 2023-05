in

Carlos Vargas es un reconocido presentador quien se ha destacado por su peculiar personalidad causando varias risas y buscando entretener a los televidentes durante el programa ‘La Red’, junto a Mary Méndez, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Frank Solano.

Carlos no tiene filtro alguno a la hora de hablar de cualquier tema e incluso de su vida privada, motivo por el cual fue invitado al programa de Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva’ y el que ha logrado ser todo un éxito en pocos meses.

Aunque la entrevista no ha sido publicada en su totalidad, si se conocieron algunos cortos clips los cuales han causado risas y también sorpresa entre los usuarios. Eva en medio de esta le preguntó a Vargas ¿Existen políticos enclosetados? Las risas por parte del presentador no faltaron resaltando que hasta expresidentes.

Segundos más tarde, cuáles serían los expresidentes que elegiría y al final, escogiera uno de estos. La duda no fue nada difícil para el presentador, pues hasta buscó acomodarse de la mejor manera posible para responder como se debe.

Carlos inició su relato indicando que existen varios políticos ‘churros’ como algunos aspirantes a la Alcaldía de Medellín, Daniel Quintero, Federico Gutiérrez, Benedetti, entre otros. En cuanto a los expresidentes, resaltó que se quedaría con Uribe: “Me quedaría con Álvaro Uribe por interés, porque me toca, me saca de pobre, me da el carro, tengo la finca asegurada”.

Asimismo, el presentador indicó que lo haría solo por el lado “plástico” como lo hacen muchas. Sin dejar de lado, que le parecían muy sexis los dos hijos de Uribe, Tomás y Jerónimo. Ante el hecho, la española no dudó en destacar que hay expresidentes que también cuentan con mucho dinero, nombrando a Juan Manuel Santos.

El presentador de la ‘Red’, no descartó lo atractivo que resulta ser Santos, según él. Además, resaltó el encanto de sus dos hijos, Esteban y Martín.

