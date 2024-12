Carlos Vargas "por unas cripto" pasó amargo momento económico.

El presentador Carlos Vargas reveló que por unas cripto monedas pasó amargo momento económico pero lo ve relajado «la vida sigue».

Los seguidores de la Red y en especial de Carlos Vargas, quedaron atónitos con una confesión que hizo a la emisora Tropicana. En una gran entrevista que compartieremos, «Carlitos», no escondió que está en venta su apartamento todo por unas inversiones que hizo con moneda cripto. Fue en instagram que él anunciaba que debía vender su apartamento con angustia.

«Tengo que venderlo, lo estoy vendiendo todavía porque yo me puse a hacer inversiones digitales y esa platica que tenía para arreglarlo, se fue; esa platica se perdió» dijo el presentador de la Red, sobre que por dos amigos hizo movimientos económicos y esa moneda les falló. Claro que Carlos Vargas sin perder el humor, expresó «que no niega que recogió billetico e hizo viajes y disfrutó, pero la gente cuando mete la plata allí solo piensa en recibir, pero no le prestan atención al riesgo». En sus cálculos perdió $40.000 dólares equivalentes en esa época $160.4 millones de pesos colombianos. Dinero que tenía previsto invertir en remodelaciones y adecuaciones de su apartamento. El cual está a la venta y aún vive en el.

Los oyentes de «Cómo Amaneció Bogotá» también escucharon muchos secretos de su vida.

Carlitos Vargas habla de rectificaciones

Los locutores de Tropicana, no se quedaron con las ganas de pedirle la opinión, sobre la rectificación y el pleque pleque de Mary Mendez sobre James Rodríguez. Carlos Vargas, que no esconde nada dijo que «lo tomaron con calma y conscientes porque si fueron ligeros con el lenguaje por algo que se hizo inconscientemente, se hace lo pide la ley» es decir una rectificación. Una vez a él también le tocó hacerlo y es normal con gajes del oficio. Finalmente, dijo que él es muy distraído y se le olvidan cosas o hace cosas sin mirar bien. «Botado llaves, lo ha dejado el avión y otros».



