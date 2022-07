En los últimos días ha sido tema de debate la utilización de menores en la creación de contenido, debido a las críticas que le han llovido al influencer Carlos Feria, por diferentes bromas hechas a su hija Salome en sus videos, por lo que el ICBF se pronunció y el presunto maltratador respondió con un mensaje donde dice que está tranquilo porque buscó de Dios y en su corazón solo hay amor.

Aunque inicialmente se conoció un video donde el mencionado empuja bruscamente a su compañera sentimental, madre de la menor y también creadora de contenido Adriana Valcárcel, abriendo un capítulo de violencia doméstica, la situación se complicó cuando la Psicóloga Vanesa Tejada, publicó un video con imágenes donde aparece la pequeña Salomé, denunciando que los videos donde se hace broma a los niños, son inaceptables.

Lea también, Le llueven críticas a ‘influencer’ por el trato que le da a su hija.

Por todo esto, después del pronunciamiento del ICBF, los creadores de contenido respondieron con un video en redes sociales, donde manifiestan: “A todas las personas que me están insultando por videos quiero decirles que los amo, en mi corazón solamente hay amor para ustedes”.

Le puede interesar, ICBF se pronunció sobre el caso del influencer criticado por trato que le da a su hija

Carlos Feria lleva un mes leyendo la biblia

Después hace mención a que lleva un mes leyendo La Biblia y que eso le ha cambiado mucho el pensamiento: “Los que me desean la muerte, amor para ustedes. Dios tiene el control, tenemos un Dios que todo lo ve. (…) Ustedes dirán ‘qué va Carlos, Dios no te ama a ti, eres un maltratador, no quieres a tu hija, eres un mal padre, etc. Dios sí me ama, recuerden que Jesús no murió por la gente perfecta, murió por los pecadores y la gente imperfecta”, dijo.

Por su parte, Adriana Valcárcel, pareja del influencer mencionó: “El amor de una mamá es incuestionable”, por lo que no haría más comentarios sobre el caso.