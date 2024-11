La ganadora de Master Chef 2022, Carla Giraldo se subió a Autostar TV de Andrés Wilches para revelar que se siente buena.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Sin pelos en la lengua, «la lolita» que se inicio en la televisión colombiana al lado de Marcelo Cezan, compartió cómo se siente como mujer. Donde dejó claro que aprendió muchas cosas a través del rechazo y señalamiento. Para ella la pasó mal por «los cafres que existen en las redes sociales» cuando pasó por Master Chef que al ver que solo «tenían un seguidor» comprendió todo. Ahora más fuerte se siente «buena y regia». «Lo que pasó en Master no fue un error fue para ella una aclaración» de lo que tenía que cambiar en su vida «porque lo hizo bien«. Ganó por encima de todos, se los llevó a todos por cocina que al estilo de «La Rosa de Guadalupe» sintió airecito de alegría. Con Liz Pereira «si hubo rivalidad y no fueron afines porque no se la llevaron en el programa o por fuera». Pasando a «sin miedo a OnlyFans» Carla Giraldo destaca que se empelotó de nuevo y una vez más la bloquearon porque hay mucho mogijato por ahí.

Estuvo enferma de tanto comer de pensar que no iba a ganar. Después de la final durmió cinco días y se fue el stress que vivió. De las preguntas rápidas dijo que le gusta arriba, las tangas, le está gustando el perrero, los calvos y feos son de gusto. «Ya que algunos lo dan todo». Lo que si deja claro es que entre OnlyFans o un «Sugardaddy» se queda con la plataforma dijo Carla, quien también compartió que estará próximamente en una serie en un sistema digital.

Carla Giraldo «sin miedo a Onlyfans y sensual»



Lee más noticias de entretenimiento.