Cárcel para hombre que habría golpeado a sus padres

Y es que de acuerdo a la Fiscalía, la captura de este hombre se dio el pasado 9 de febrero en flagrancia en momentos en que, al parecer, golpeaba a su progenitora por no servirle los alimentos.

Según la investigación, el imputado, la emprendió contra ella golpeándola e insultándola.

Según el ente acusador, el esposo de la mujer y padre del presunto agresor, trató de mediar para que no le siguiera propinando golpes y patadas, pero este hombre también habría golpeado con varios puños a su padre, que le dejaron una herida de consideración en su rostro.

Los esposos que viven en el barrio Las Palmeras de Mitú, Vaupés, fueron valorados en un centro asistencial de esa localidad, donde se determinó una incapacidad de 8 días para cada uno de ellos, por los golpes y heridas recibidas por parte de su hijo.

La Fiscalía imputó a este hombre por los delitos de violencia intrafamiliar en concurso homogéneo y simultáneo, cargos que no aceptó; no obstante, el juez promiscuo municipal de Mitú, acogió la solicitud del ente acusador y legalizó el procedimiento de captura y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que quedó en firme.

Lea también:

«Me dijo que ya no me iba a entregar al niño que ya yo sabía lo que tenia que hacer, ósea prácticamente me dijo que tenía que vivir con él, lo que me dijo es que yo no iba a volver a ver al niño que si algo le llegaba a pasar yo era la responsable.» https://t.co/wQFW0DS1jZ

— Minuto30.com (@minuto30com) February 17, 2022