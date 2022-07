[Video] ¡Así debe ser! Mujer le hizo show a un tipo que la habría ‘manoseado’ cuando iban en el Metro de Medellín

in

Circula en redes sociales un video en el que se observa a una mujer que le grita de todo a un sujeto que, según ella, la había acosado sexualmente.

El sujeto fue capturado, era trasladado por los uniformados por la plataforma del Metro, cuando la mujer en medio de su indignación le gritaba.

«Estaba en la estación Alpujarra, al man yo ya lo había sentido, tenía el bolso hacia adelante y con la mano hacía así, lo sentí una vez y me alejé un poquito, pero no la gonor#$% repitió dos veces», narró la ciudadana.

Y un poco más furiosa contó, «me estaba tocando en el Metro, no le da pena a esta gonorr#$% (…) Ya me iba a meter la mano en la cuc%& le faltó poquito pa’ bajarme el pantalón», gritaba la ciudadana ofendida.

Frente a este hecho, se pronunció el brigadier General Javier Josué Martín, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien confirmó la captura del sujeto, de él dijo además que ya está siendo procesado e investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Y añadió, «no son muchas las denuncias que se reciben y pues haciendo un sondeo con el personal de seguridad que trabaja en el sistema, no son muy frecuentes las denuncias al respecto. Sin embargo no descartemos que se esten presentando y la gente no denuncie».

Por su parte, el Metro de Medellín, envió un mensaje de solidaridad a la mujer afectada y rechazó el acto abusivo del hombre.

Además precisó, «con el fin de sensibilizar a la ciudadanía frente a este tipo de comportamientos, la Empresa ha emprendido diferentes campañas para la prevención del acoso sexual y la violencia contra las mujeres no solo en el sistema de transporte sino en otros espacios de la ciudad- región».

El Metro de Medellín, recordó además que tiene establecido un procedimiento para la atención de casos de acoso sexual en el que se incluye la opción de activar el botón rojo de emergencias a bordo de los trenes.

Cuando se activa un botón rojo 🔴 el personal de estación debe verificar la emergencia. Hasta que el dispositivo no sea desactivado por el servidor Metro, el tren 🚈 no puede continuar la marcha. Cada botón rojo que se activa genera un atraso promedios de 3 minutos. ⏱️ pic.twitter.com/hn2vkfG9xh — Metro de Medellín (@metrodemedellin) July 6, 2022

