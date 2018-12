Capitán de la Policía habría violado a una teniente en las instalaciones del comando

Un presunto caso de violencia sexual al interior de un comando de Policía en Valledupar fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. Según recoge el medio El Heraldo, una teniente de la Policía del Cesar denunció ante la Fiscalía que un capitán la habría violado el pasado 24 de noviembre.

Al parecer, los hechos se presentaron cuando varios uniformados departían:

“La fiesta se acabó a las cinco de la mañana, pero con mis compañeros decidimos irnos para el casino de oficiales ubicado en el comando de la Policía para continuar departiendo, a eso del medio día mi capitán de manera abusiva coge mi celular que se encontraba sobre la mesa y se dirige a la habitación de él, y es por ese motivo que yo salgo detrás suyo para reclamarle mi teléfono, pero cuando entro al cuarto me coge de la mano y me tira a una de las camas, y entonces esté en contra de mi voluntad me accede carnalmente”, relató la mujer, según recoge el medio ya mencionado.

La víctima también denunció que ella no tiene ningún tipo de relación sentimental con el capital, y que llevaba apenas 20 días trabajando en esa jurisdicción.

Por el momento se adelantan dos investigaciones frente a las denuncias de la mujer, tanto la respectiva por la Fiscalía, como una disciplinaria por la Policía.

El capitán involucrado en el escándalo también interpuso una denuncia por calumnia a la teniente que realizó la denuncia.

Por su parte, los familiares de la uniformada manifestaron que piden que se haga justicia y que el caso se dé a conocer para que no quede en la impunidad.