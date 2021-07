A través de sus redes sociales, el cantante de salsa choke conocido como ‘Patio 4’ denunció que fue víctima de un atentado en el barrio ciudad 200 al oriente de Cali.

Según el artista, mientras almorzaba con su esposa, dos hombres llegaron y les desenfundaron un arma de fuego.

«La semana pasada publiqué a un fulano que nos había amenazado a mí y a mí familia, porque simplemente no quise enviar un saludo. Me hicieron un atentado donde dos tipos llegan en una moto, uno de ellos se baja y saca una pistola y se le atasca cuando me dispara», aseguró ‘Patio 4’.

El intérprete ya denunció el hecho a las autoridades quienes realizan las investigaciones correspondientes.

Según el hombre, se trató de un atentado sicarial, «Los celulares estaban encima de la mesa y no los cogieron, sino que directamente fueron detrás mío. Afortunadamente estamos protegidos por la sangre de cristo».

Esto dijo la Policía Metropolitana de Cali sobre el atentado denunciado por el cantante de salsa choke 'Patio 4'. pic.twitter.com/VQa5JVix7K — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) July 22, 2021