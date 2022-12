Reconocido cantante murió horas después de casarse

in

Jake Flint, cantante de música country, murió a los 37 años el sábado (26 de noviembre) de forma inesperada.

Aseguran que el cantante murió horas después de contraer matrimonio con su ahora viuda, Brenda Flint, quien ha expresado su dolor a través de las redes sociales.

El fallecimiento fue confirmado por su mánager, Brenda Cline, en redes sociales.

“Con el corazón roto y un profundo dolor, debo anunciar que Jake Flint ha fallecido trágicamente. He intentado varias veces hoy hacer una publicación, pero no puedes escribir sobre algo que no puedes procesar”, expresó la representante por medio de redes sociales.

Las autoridades no han dado a conocer las causas de la muerte de Flint, cuyo deceso ocurrió mientras dormía, pocas horas después de haber celebrado su boda.

