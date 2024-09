San Salvador, 4 dic (EFE).- La candidata a la Vicepresidencia de El Salvador por el partido de oposición Nuestro Tiempo (NT), Celia Medrano, amplió el lunes una denuncia por violencia política contra mujeres candidatas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según informó la postulante.

"Hemos atendido citatorio hecho por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para ampliar denuncia sobre violencia política ejercida a través de redes sociales contra mujeres candidatas a ejercer cargos públicos", indicó Medrano en un mensaje enviado mediante una aplicación de mensajería instantánea.

Sostuvo que "el TSE da paso a un trámite burocrático" y que "las denunciantes estamos cumpliendo con la responsabilidad de ampliar elementos de la denuncia interpuesta".

"Ahora correspondería que el TSE cumpla con su responsabilidad de activar mecanismos para garantizar que mujeres candidatas de partidos políticos que no son del oficialismo o sometidos al oficialismo puedan ejercer su derecho a participar en política en igualdad de condiciones", subrayó Medrano, también defensora de derechos humanos.

Apuntó que esta igualdad implica que participen "sin ser objeto de violencia política por parte de funcionarios oficiales, violencia que es replicada por redes de cuentas ocultas bajo el anonimato" y que "tienen cuentas de funcionarios e instancias publicas como seguidores".

"No se espera mucho por parte del TSE, dado que no ha dado muestras convincentes hasta la fecha de cumplir de manera independiente al Gobierno su mandato" y "es muy probable que se limiten a afirmar que no es su competencia esta situación", sostuvo la excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 27 de noviembre pasado, Medrano y varias candidatas a puestos de elección por el partido NT presentaron la denuncia ante el TSE y pidieron que se "haga valer las leyes que son vigentes en El Salvador", principalmente la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

El 23 de noviembre, NT y los partidos VAMOS, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) denunciaron supuestas irregularidades cometidas por el TSE y violencia política del oficialismo, por lo que se negaron a firmar un pacto atestiguado por ONU Mujeres.

Por: EFE