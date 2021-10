Joven se hace viral por crear canción tras caída de Instagram, WhatsApp y Facebook

La caída de WhatsApp, Instagram, Facebook durante más de seis horas del lunes 4 de octubre dejó cientos de memes y noticias que tratan de explicar el motivo por el que el mundo estuvo incomunicado.

En redes sociales manifestaron que la caída a nivel mundial de dichas redes sociales, no sólo dejó quejas y reclamos en la red contra Mark Zuckerberg, quien tuvo una reducción en su fortuna en casi 6 mil millones de dólares.

En redes sociales se ha viralizado una canción que le hicieron tras la caída masiva de Instagram, WhatsApp y Facebook.

La canción sería una especie de parodia de la canción “Como Te Extraño Mi Amor” de Leo Dan. La nueva letra inventada se hizo viral en cuestión de minutos.

“Me siento raro no sirve el Instagram y pa’ acabarla no jala ni el WhatsApp. Es demasiado, ya no jala ni el Face. En estos casos ¿Pos qué se puede hacer? ¡Estoy aburrido! Creo que tengo que poner un Tuit”, se le escucha decir al hombre que tiene guitarra en mano.

Caída de redes sociales tiene canción, se hace viral