El 8 de septiembre de 2022 quedará plasmado en la historia del mundo como el día de la muerte de la reina Isabell II. La soberana, que tenía 96 años, fue una de las figuras más reconocidas en los últimos tiempos.

Su fallecimiento causó una cantidad de reacciones de todas las formas en varios lugares del planeta.

En Inglaterra varias actividades deportivas que se iban a realizar este fin de semana, fueron canceladas por el suceso.

El mismo día en que se conoció el deceso de la mandataria, la institución encargada de la liga en Inglaterra tomó la decisión de cancelar todos los partidos de la séptima jornada de uno de los mejores campeonatos del mundo.

El comunicado compartido a través de las redes sociales dice: “Como muestra de respeto a su majestad la reina Isabel II, la ronda de partidos de la Premier League de este fin de semana se pospondrá”.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

— Premier League (@premierleague) September 9, 2022