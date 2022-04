Un canalla le dio tremendo golpe a una mujer delante de su pequeña hija que al verlo soltó el llanto

in

Indignación ha causado el video en el que se ve como un sujeto golpea fuertemente a una mujer que sería su compañera sentimental, la insulta y todo delante de su pequeña hija que estalla en llanto al ver la terrible escena.

Desde el balcón de una vivienda ubicada en un tercer piso, un hombre y una mujer, al mismo tiempo le piden a un guarda de seguridad que llame por favor a la Policía para que intervenga al parecer, en la riña que ya se estaba dando momentos antes, en medio de la solicitud el hombre le exige al guarda que le llame a la Policía.

«El contrato de arrendamiento es mío y yo soy el que pago el arriendo si aquí no podemos vivir los dos la que se tiene que ir es ella porque ella es la que está acá de arrimada», dice el sujeto.

La mujer con un tono de voz más calmado y menos agresivo le pide ayuda al vigilante para que llame a la autoridad y a él se le alcanza a escuchar, «cállate que estoy hablando con él», ella le refuta y él le vuelve a responder con un golpe tan fuerte en el rostro que no solo retumba el sonido sino que hace que ella se golpee también con la ventana.

La escena, está marcada con el duro llanto de una niña que lloró al ver la impactante escena, a ella solo se le alcanza a escuchar la palabra «papi»; la mujer se sienta en el piso y solo abraza a su hija.

La grabación que fue compartida hace pocas horas en Instagram por un líder de Pereira, le pide a las autoridades que intervengan.

Al momento de dar a conocer la grabación el líder escribió, «este personaje que agrede a una mujer que está en compañía de su bebé alegando que por el hecho de pagar un arriendo tiene derecho a actuar de esa manera y ella está obligada a vivir con él. Exijo a las autoridades locales una respuesta inmediata, este caso no puede quedar impune. Ya les envíe la información con la dirección y los datos te la víctima, no hay excusa para no ayudarla».

Y añadió, «imagínense si a mí varios amigos me dijeron que no publicara el video por las represalias de este señor ahora que puede pensar ella que está siendo golpeada y maltratada frente a su hija».

Al momento de la publicación de esta nota, las autoridades en Risaralda no se habían pronunciado ante lo sucedido.

