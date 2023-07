VIDEO. Diego Pescador del team GW Shimano, campeón de la vuelta a Antioquia

in

La última etapa de la Vuelta a Antioquia tuvo un cierre inédito. La competencia, que cumplió 50 años de historia, cerró en el Occidente antioqueño.

La quinta etapa tuvo final sin precedentes en el municipio de Caicedo, en el Occidente de Antioquia, donde culminó tras 157 kilómetros, con la compañía de cientos de aficionados.

El vencedor de la quinta etapa fue Óscar Fernández del Team EPM GO RIGO GO tras llegar con un tiempo de 3h32’47” seguido por Diego Pescador del Team GW Shimano Sidermec a 0’27” y en la tercera posición Alexander Gil del team EPM-GO RIGO GO a 0’52”.

Finalmente el campeón de la edición número 50 de la Vuelta Antioquia, fue Diego Pescador de GW Shimano Sidermec, quien acumuló un tiempo de 14h04’07”, segundo lugar para Sebastián Castaño del Orgullo Paisa a 0’41” y el tercero en podio fue Alexander Gil del EPM-GO RIGO GO a 0’41” del líder.

