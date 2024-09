Campanita del Desafío «no debí confiar en nadie»

Campanita del Desafío salió esta semana y expresó directamente que «confiar» fue el pecado que lo sacó del reality.

El concursante más querido por su carisma y que nunca ocultó su tendencia sexual con detalles especiales para todos los participantes, salió en medio de lágrimas y tristeza en redes de los televidentes que esperaban que llegara a la final.

Franck Stiward Luna, conocido como «Campanita» generó tendencias con ese apodo en X ya que el mismo se identificó con un sello personal. En el podcast «Lo más viral de Noticias Caracol» se desahogó sobre esa salida determinando que «no debió confiar en nadie al contarles todo lo que sentía».

«Fue en el sentido de soportar la estabilidad emocional y mental. Llegué a decir ‘ya no puedo, no puedo’ por el tema del hambre. Mi cuerpo ya no respondía igual, yo estaba acostado, me levantaba y de una me mareaba, se me iban las luces en las competencias tan duras, hacíamos las pruebas en el día con semejante sol y nosotros deshidratados, sin tomar agua» dijo Campanita sin ocultar nada. Y eso es lo que la gente ama del vallecaucano bailarín.

Como el espacio ya terminó en parte en grabaciones, al salir y verlo con varias semanas de diferencia «los eliminados se dan cuenta de los comentarios y verdades que hablan a espaldas. Por eso Campanita experesó. «Me equivoqué en confiar, en hablarle de mis sentimientos a Alejo, a Luisa, a Gaspar, a Renzo. Siento que fallé mucho en confiar y ese es mi problema, que me vuelvo muy vulnerable porque soy transparente y abierto con todo mundo, me vuelvo muy vulnerable a que pasen por encima de mí o se aprovechen de eso«. Una transparencia que sabe que los colombianos vieron después de su salida.

Lo que viene para Campanita

De acuerdo a lo que se sabe, «Día a Día de Caracol» sería una casa de trabajo y en verdad que su chispa puede traer rating. Así que Campanita como han hecho ex participantes tiene todo para brillar. Sabe de baile, moda, pasarela y fitness temas que puede capitalizar como fortalezas. «Él ha recorrido mundo más que otros participantes» se leen comentarios en redes sociales.



