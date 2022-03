Mi campaña al Senado, es la primera campaña política del país que mide su huella de carbono

Lo cuento con orgullo, lo anuncio con alegría, porque la verdad es que me parece absolutamente necesario y coherente, que el ejemplo empiece por casa y que las campañas políticas asumamos nuestra responsabilidad ambiental a la hora de compensar al medio ambiente por la huella de carbono que generamos en estos tres meses de contienda política previo a las elecciones del Congreso de la República.

Las campañas del Movimiento Político y Ciudadano Conservadores de Vida, de la cual hago parte como candidato al Senado de la República, en compañía de mi fórmula a la Cámara por Antioquia, Felipe Jiménez, nos hemos comprometido a compensar nuestra huella de carbono, buscando generar conciencia ambiental en las nuevas generaciones de colombianos y sentando un precedente en el país, al cual esperamos muchas más campañas se unan y retribuyan al planeta el daño hecho en estos 3 meses de campaña.

La huella de carbono corresponde a la cantidad de gases de efecto invernadero que producen las actividades cotidianas realizadas por un ser humano. Desplazarse, usar combustible, alimentarse, consumir agua y utilizar energía eléctrica, entre otros, son algunas de las actividades que todos los seres humanos realizamos a diario y generan una contribución a la huella de carbono emitida por cada persona.

Lógicamente en la ejecución de una campaña política este tipo de huella de carbono se incrementa por las diversas actividades que realizamos como candidatos para lograr llevar nuestro mensaje y nuestras ideas a miles de personas en todos los municipios y departamentos del País. En este orden de ideas y asesorados por un equipo técnico y de especialistas de la Corporación Para el Manejo Sostenible de los Bosques (Masbosques), quien fue el encargado de realizar esta medición, se logró calcular la huella de carbono generada por ambas campañas, teniendo como base los recorridos realizados en vehículos particulares, el combustible de avión usado en cada viaje, los residuos de papel, los residuos de polietileno, los residuos sólidos generales y la electricidad gastada por las diferentes acciones ejecutadas por los candidatos y sus equipos.

Dicho estudió, arrojó tras evaluar todas las variables anteriormente mencionadas, que ambas campañas habían producido en los últimos tres meses, la totalidad de 38,5 toneladas de CO2, situación que solo se logrará compensar con la siembra de 1.100 árboles que llevaremos a cabo en los próximos meses con nuestros colaboradores y equipo de trabajo en diferentes lugares y municipios de Antioquia y otras ciudades del país.

Las causas que he defendido durante más de 30 años siguen fortaleciéndose día a día, defender y cuidar el medio ambiente, la biodiversidad, los ecosistemas, la vida, el agua y los animales, cada vez se convierte más en un proyecto de vida para miles de colombianos, situación que me alegra profundamente y me motiva a seguir trabajando sin descanso por todo lo que la gente me ha delegado. Todos los seres humanos generamos una huella de carbono en la cotidianidad de nuestras vidas, por eso es indispensable trabajar en el desarrollo de una conciencia ambiental que nos permita a toda los ciudadanos, evaluar nuestros hábitos de consumo y promover la utilización de energías renovables para la realización de cualquier tipo de actividad, buscando la reducción de los gases de efecto invernadero y motivando a las personas que nos rodean para que sean parte activa de una generación que defiende el mañana y exige nuevas alternativas de vida más amigables con el planeta.