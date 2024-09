Tenía solo 6 años cuando me sometí a una intervención quirúrgica y viajó con mi madre de Puerto Rico a la Florida para cuidarme. Cuando me vio me dijo: Titi Vio, usa esta campanita para cada vez que necesites algo o te sientas mal, la tocas y yo te voy a ayudar. Así hice, tocaba la campanita y llegaba corriendo y feliz a consentirme.

Jamás imaginé que ese niño tan amoroso y servicial sería hoy un enfermero que va camino a estudiar medicina junto a sus hermanos para ser doctor.

Les cuento de mi sobrino Franco. De cada uno de ellos tengo momentos memorables, como también de mis ahijados, compartidos en mis libros, Hoy, quiero contarles de Francoise. Desde niño supe que sería un hombre muy sensible. Nunca he conocido un hombre tan fiel al amor y a sus principios. A muy corta edad desarrolló su pasión por emprender, heredado de sus padres. Como también, sabe cómo administrar sus ahorros, invierte en propiedades y planifica su vida. Escala posiciones en sus trabajos. Recuerdo cuando me llamó en su primera entrevista para pedirme consejo. Allí logró romper récord de ventas nacional. A pesar de haberlo tenido todo, entiende y sabe el valor del dinero.

Admiro esas cualidades en quien hoy día es un joven de 25 años. Cuando era niño tenía 12 fotos mías por toda su habitación. Y se deprimía si no estaba cerca de mí. Mi hermana se las ingeniaba para que estuviéramos más cerca. Por eso le agradezco haya propiciado disfrutara tantos momentos inolvidables con él y con su hermano Jean Pierre.

Sobre todo, admiro a mi sobrino porque tiene una capacidad de amar extraordinaria, No todos los hombres la tienen. Como tampoco, no todas las mujeres valoran un hombre así. Yo quisiera conocer algún día un hombre con ese corazón y esa valentía de ser leal a una sola mujer. Un tiempo atrás mantuvo por años una relación amorosa. Un día, su campanita de amor quedó vacía. Se imaginarán que quedó devastado. Sin embargo, se enfocó en su proceso de sanación. Comenzó a ir al gimnasio a cuidarse más. A amarse.

Recientemente me llamó y me contaba feliz que viajaba para Suiza. Me sentí tan emocionada por saber de esa aventura. De que decidiera salir de su zona de comodidad. Hace poco me dijo estas palabras que le pedí a Dios me dijera: Es que me siento raro. Me enamoré de estar solo y me he sentido super bien. Siento que he sanado como tenía que ser. No quiero que nada ni nadie me quite la paz que tengo ahora mismo y por eso me siento como que medio asustado. Pero si me he dado cuenta de que he cambiado en muchísimas cosas. Me siento más maduro y más atento a detalles que usualmente no veía. Me sentí tan orgullosa de él y le dije: Qué bueno mi amor que hayas senado y que te guste estar contigo mismo. Eso casi nadie lo logra.

Me llamó desde el aeropuerto y desde Suiza, junto a su gran amigo Sergio desde unos lugares espectaculares. Se veían tan guapos y felices. Sergio también es un joven con visión como él. Trabaja fuerte y ahorra dinero. Esos son los amigos que debes tener cerca, le dije. Siempre hace falta un buen confidente y amigo de aventuras.

Sin embargo, hubo un detalle muy importante que no me contó en el viaje. Tengo algo que contarte, me escribe. Ya estando en su casa me confiesa que estaba hablando con alguien. Me alegré tanto. Cuando me contó la historia, le dije que era de película. Me siento un poco asustado, pues quien diría que iba a estar agarrándome de la mano con una hermosa mujer en Suiza. Le dije, la estás conociendo en el momento perfecto. Pues ahora eres un hombre más completo. Y no vas a cometer los mismos errores. Así mismo me siento, me respondió. Aprendiste la lección, le dije. Por eso es JUSTO AHORA el momento,

Vamos a ver cómo manejo la escuela de medicina y esto, me dice. No me esperaba que fuera ahora. Enfócate en tu nueva aventura en la escuela de medicina, pero dejes de SENTIR por estudiar. Pues se pueden hacer ambas cosas, le respondí. Me da ternura cuando me cuenta sobre ella. Su compasión y grado de protección es increíble. En Suiza ella se sintió mal y el único que pudo socorrerla fue el como enfermero. Le dije, encima eres su héroe. Me cuenta que ella tiene que sanar heridas de su relación anterior, Tal como ha hecho el. Me sorprendí con el plan que tiene preparado para ayudarla. Para que ella descanse su hombre en él. Ella no ha encontrado mejor compañero de vida para ayudarle a sanar sus heridas. Espero en Dios valore el gran hombre que es. Porque se la va a tratar como una reina. Ella se me queda mirando y me sonríe, me dice. No imaginaba que yo la trataría como lo hago. Espero ambos encuentren el amor y sobrelleven los momentos difíciles y felices como debe ser. ¡Pero ese amor de película tienen que vivirlo!

La campanita de amor de mi sobrino Franco vuelve a sonar. Cada uno de nosotros tiene una. Llenémosla de amor propio primero y lo demás fluirá en nuestras vidas.

Abogada, empresaria, conferencista y agente de bienes raíces internacional. Creadora de movimiento de poder femenino internacional. Visita su sitio web en www.vionettepietri.net

Sigue al canal Opinión en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzVonCHgZWm8iSNTH44

Aquí más Columnas de Opinión