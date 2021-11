¿Ha visto cosas locas? Pues en Dubái se realizó la exhibición de una camioneta en tamaño real elaborada únicamente con piezas de Lego. En el diseño participó un equipo conformado por 12 personas.

Para la creación del modelo Land Cruiser de Toyota, estas personas trabajaron aproximadamente 2.700 horas, logrando el resultado de una obra que pesa más de 2 toneladas y en la que se utilizaron 16 tipos de fichas de Lego.

También le puede interesar

A manera de broma el funcionario de Toyota, Andy Barrat, dijo que “El automóvil real tarda mucho más en ser construido y es por eso que estamos un poco contentos con el proceso, es un proyecto asombroso”.

Hace un tiempo, Lego realizó la presentación épica de otro automóvil: recreó un Lamborghini, el Sián FKP 37.

The biggest drop at this years' @ComplexCon? 🔥 Our larger than life pair of LEGO adidas Originals Superstar kicks! 👟 #adidasxLEGO #LEGO pic.twitter.com/i7uJkNlxBz

— LEGO (@LEGO_Group) November 13, 2021