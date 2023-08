El camino del servicio público

Elegir un camino es una decisión que define quiénes somos y qué legado deseamos dejar en el mundo que nos rodea. Para mí, ese camino ha sido el de servir a la gente de Sabaneta, y cada paso que doy está marcado por la esperanza, la alegría y la responsabilidad que siento con mi municipio.

Salir a las calles de Sabaneta es un privilegio que me llena de alegría. Ver la gente sonriente, escuchar las voces de aliento y sentir la acogida familiar de la gente es un recordatorio de que este es el camino correcto.

La alegría con la que la gente me recibe es un reflejo del vínculo que hemos construido, una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Saber que la gente de Sabaneta cree en mi capacidad para liderar me compromete cada día a no defraudar esa confianza. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada palabra de aliento, son como promesas silenciosas que me instan a dar lo mejor en el inicio de mi carrera política.

Mi compromiso no es solo con mis propias convicciones, sino con los sabaneteños que creen en mí. Cargar con la responsabilidad de devolver la confianza a la política es un desafío que tomo con humildad y pasión. La política, que en tantas ocasiones ha sido empañada por la desconfianza, merece ser redimida y transformada para el bienestar de toda nuestra comunidad.

Sé que esta tarea no es fácil, pero me impulsa el firme convencimiento de que se puede trabajar con honradez y responsabilidad en la política. Creo en un enfoque transparente, donde cada decisión se tome considerando el impacto positivo en la vida de los sabaneteños. Como hombre bueno, como padre, como vecino, estoy comprometido a llevar esa bondad y responsabilidad a mi labor como líder.

Caminar por este sendero, rodeado por la esperanza y la responsabilidad, es un privilegio que abrazo con gratitud. Mientras continuo mi camino de servicio y compromiso con Sabaneta, deseo que sepan que participar en este gran reto de hacer política no lo hago por mí, sino por mi pueblo, para devolver la esperanza y guiar el camino del futuro.

