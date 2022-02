En su ‘carro casa’, Camilo Romero recorrerá el país en su camino por la Presidencia de la República

El precandidato presidencial, Camilo Romero, presentó su ‘carro casa’, el vehículo en el cual planea vivir y recorrer el país en su camino para llegar a la Casa de Nariño, y convertirse así en el próximo dirigente de los colombianos por los próximos cuatro años.

“Este ‘carro casa’, que guarda nuestra coherencia ambiental al emplear energías como la solar, demuestra que siempre hemos hecho un ejercicio de innovación en la política. Vamos a recorrer el país de manera distinta por eso nuestro eslogan de Hazlo Diferente, Camilo Presidente”, manifestó Camilo Romero.

Según Romero, el propósito de esta estrategia es acercarse más a la gente, escucharla y construir junto a ellas propuestas de cambio para el país.

“Esta campaña va donde está la gente, porque queremos escuchar a los hombres y mujeres que ya hoy tienen una voluntad de cambio. Vamos a encontrar en el territorio a la gente que otros candidatos no podrán encontrar jamás en su comodidad del escritorio. Por eso, le presentamos al país este ‘carro casa’ porque impulsamos una nueva política, que es ciudadana, ambiental, animalista y feminista”, afirmó.

De igual forma, el precandidato verde confirmó que el primer destino del ‘carro casa’ será el departamento del Huila. Allí adelantará mañana y el sábado un recorrido por Neiva, Campoalegre, Garzón, La Plata, Pitalito y San Agustín.

Por último, Camilo Romero fue enfático en recalcar que Colombia no soporta más el continuismo de los malos gobiernos por lo que reafirmó que en este 2022 el país elegirá el camino del cambio.

