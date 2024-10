Camilo 30 años y Evaluna le regaló un remolque infantil que le servirá para pasear a Índigo y Amaranto en sus paseos de bicicleta.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

El cantante colombiano Camilo, arribó a sus 30 años de vida el 16 de marzo. Evaluna, le hizo una celebración muy colombiana con frituras y pastel de cumpleaños donde su felicidad fue total. En el carrusel de instagram su esposa le expresa toda la gratitud de vida.»Amo nuestras siestas, nuestras carcajadas por estornudos que no fueron silenciosos, nuestras noches de cocinar juntitos, nuestros días en casita, nuestras miradas compartidas que comunican exactamente lo que estamos pensando. Amo ver el papá tan estupendo que eres. Amo ser amada por ti. Soy una afortunada de vivir cada segundo a tu lado. 1/3 de tu vida agarrándote la manito. WOW! Le doy gracias a Dios por ti!! Te amo«. Expreso la esposa de Camilo compartiendo que él había cumplido años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna)

30 Años y un regalo que emociona

Camilo disfrutó el 16 de marzo su cumpleaños, cantando «cumpleaños a mi mismo», haciendo yoga, comiendo y apagando las velitas. Donde al ver su regalo fue felicidad total. «30 años siendo niño… Aprendiz en todo. Experto en nada. Esta parte de mi vida se llama PLENITUD». Escribió el esposo de Evaluna, quien sacó tiempo para tallar la frase «do or do not there is no try» (hacer o no hacer hay que intentarlo) y recordar lo escrito en una máquina de escribir. La cara de emoción del regalo del «remolque de doble remolque de la bicicleta para niños pequeños, niños, que se convierte en cochecito, corredor y toldo» lo hizo más que feliz al pensar en Índigo y Amaranto. Los seguidores notaron el avance del embarazo de su segundo hijo por la ropa que llevaba Evaluna.

Camilo Felices 30 Años

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C A M I L O (@camilo)

Lee más noticias de entretenimiento