Cameron Díaz dijo haber sido usada como mula para llevar drogas a Marruecos

in

La actriz de Hollywood Cameron Díaz contó que fue “usada como mula” cuando quería viajar a París para ser modelo.

Cameron Diaz que comenzó su carrera en los años 90, recordó el momento, “Yo había conseguido ahorrar suficiente dinero para ir a París e intentar buscarme la vida como modelo. Sin embargo, no conseguí ni un solo trabajo en un año. Lo único que me ofrecieron fue algo que creo que consistía en trabajar como ‘mula’ para llevar drogas a Marruecos, lo juro por Dios”, relató la actriz. “Fue a principios de los 90 y me dieron una maleta cerrada con llave en la que se suponía estaban mis vestidos”.

La actriz dijo para el podcast Second Life que no sabía que llevaba sustancias ilegales y cuando se entró en pánico.

“Yo era una chica rubia de ojos azules en dirección a Marruecos, con pantalones vaqueros rotos y botas de plataforma”, recordó. “Me empecé a sentir muy insegura y abandoné la maleta. Les dije a las autoridades que no sabía de quién era aquel bulto”, contó.