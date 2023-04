¡Pilas! Cambios en la programación de varias fechas de la Liga BetPlay

in

En la tarde de este viernes, la Dimayor informó sobre los cambios en la programación de varios partidos de la Liga BetPlay debido a motivos de fuerza mayor como eventos culturales y deportivos. Las fechas que fueron modificadas son las 3,5,12 y 13.

En cuanto a las dos primeras jornadas, quedaron programados compromisos que no contaban con fecha por disputar. Por su parte, dos juegos de la jornada 12, que coincidían con la Semana Santa, serán jugados en otras fechas. (Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla y Boyacá Chicó vs. América de Cali).

De esa forma, el viernes santo solo se disputará un partido: Águilas Doradas vs. Atlético Huila.

Estos fueron los cambios en la programación:

FECHA 3

10 de mayo

Millonarios FC vs. Alianza Petrolera

Hora: 8:10 pm

Estadio: El Campín

FECHA 5

10 de mayo

Unión Magdalena vs. Boyacá Chicó

Hora: 6:00 pm

Estadio: Sierra Nevada

FECHA 12

10 de abril

Atlético Nacional vs. Junior FC

Hora: 6:00 pm

Estadio: Atanasio Girardot

19 de abril

Boyacá Chicó vs. América de Cali

Hora: 8:00 pm

Estadio: La Independencia

Televisión: Por definir

FECHA 13

12 de abril

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali

Hora: 8:00 pm

Estadio: Atanasio Girardot

11 de mayo

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Hora: 8:00 pm

Estadio: El Campín

