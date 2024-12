Para salvarla cambia el formato de «la Casa de los Famosos Colombia» buscando rating y bajarle a las críticas.

«Todo estaba mal es la conclusión de los últimos cambios», generados al interior de Canal RCN en su reality «La Casa de los Famosos« Colombia. En redes sociales y hasta en el programa del «defensor del televidente», les dieron palo porque lo aprendido en el formato de Protagonistas no se vio al adquirir la franquicia internacional que es holandesa. «No llamaron a los que eran de Protagonistas por plata y ahí fallaron» comentó una fuente a Minuto 30 con otros detalles.

«El canal se apegó al formato entregado pero no estaban preparados y lo de la plataforma asociada, les generó fue una distracción además que las presentadoras no congeniaban al aire». Fueron motivos que se sumaron a la bola de nieve y celebridades escogidas. Como esos primeros días tenían un veedor de la Franquicia, no podían hacer modificaciones y como dice el dicho «cuando el gato no está .. los ratones hace su fiesta«. Esperaron pacientemente para pensar en los cambios porque el rating no le ha ayudado y el formato ni se parece a lo de Telemundo o México.

La mochada de cabeza de Alex Rincón director de espacio y que a ciencia cierto no se sabe si fue renuncia o sacada, generó el primer cambio. «Candela candela» fue uno de los comentarios del experto y presentador Carlos Ochoa, quien hizo un video con varios detalles que hablan de la posible salida de Cristina Hurtado o Carla Giraldo y que si salen el incumpliendo pactado, les daría cifras millonarias. Otro gran rumor, habla que «la Segura salió de la casa por problemas de salud y hay un video evidencia del regreso con celebración». Y esto no se vio en el reality en TV hubiera servido de contenido para rating. Pero por el reglamento y formato de franquicia, la hubieran sacado fulminantemente.

«Carmelo también sería otro que lo corrieron» por presupuesto y cubrimiento de las redes sociales. El fuego como el rating se apaga en TV y una razón es que lo que muestran no genera conexión, mientras que lo muestra la plataforma asociada VIX es más candente. «Osea que hay dos realitys y un solo nombre«. Curioso es que el Canal, no le cree a las mediciones pero si les va bien saca pecho y «si no le creen porque sacan de aire espacios cuando esto es evidente» afirmó Ochoa.

Finalmente, la ganadora de la Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, llegaría en contados días para subir emociones y puntos con su personalidad «trans» y su humor reconocido por su frase famosa «estamos perdidas«. Algo que se compagina con el ambiente de la Casa de los Famosos Colombia con dudas. También tienen los ojos puestos de Coca Cola FEMSA Colombia, patrocinador del formato que se cumpla como se hace a nivel internacional la aplicación de su marca.

Confesionarios, nuevos retos, reglamento de eliminaciones y sórdidas historias «como el descubrimiento de Mafe Walker que se la van a montar» entre otras picantes, son parte de los ingredientes que se avecinan en la Casa de los Famosos Colombia.

